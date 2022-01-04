Коти захопили супутникову тарілку Starlink – Ілон Маск відреагував

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Ракурс

Курйозний випадок стався в Канаді — коти «окупували» супутникову тарілку Starlink, вирішивши погрітися в 25-градусний мороз. Швидкість сигналу в результаті сповільнилася.

Про незвичайну проблему розповів користувач високошвидкісного інтернету Starlink Аарон Тейлор на своїй сторінці у Twitter.

Супутникову тарілку чоловікові тимчасово довелося встановити на землі, поки не закінчиться ремонт даху будинку.

За його словами, супутниковий інтернет від Ілона Маска працював відмінно, поки антену, що стоїть майже горизонтально, не помітили відразу п’ять котів У мороз пристрій трохи нагрівається, тож тваринам подобається лежати на ньому.

Коти живуть у дворі, але в них є опалювальний будиночок з їжею та водою. Та все ж у сонячну погоду вони воліють гуляти на свіжому повітрі. А щоб не замерзнути, котики влаштувалися на супутниковій тарілці.

Історія набрала близько 180 тис. позначок «подобається», зокрема від засновника Starlink Ілона Маска.

Деякі звернули увагу на те, що випромінювання супутникової тарілки може бути небезпечним для здоров’я котів.

Нагадаємо, коти стали винуватцями загалом 107 пожеж у будинках Сеула, які сталися у період із січня 2019 року по листопад 2021 року.