https://racurs.ua/ua/n165270-p-yanyy-cholovik-pogrojuvav-vbyty-barmena-cherez-ukrayinsku-movu-v-mariupoli-video.html

Ракурс

Мовний скандал трапився у Маріуполі — відвідувач одного з нічних закладів міста неадекватно відреагував на українську мову бармена і влаштував скандал.

Ролик інциденту з’явилось в одному з місцевих Telegram-каналів. На відео потрапила лише частина конфлікту між чоловіком і працівниками закладу.

За словами очевидців, чоловіку не сподобалась українська мова персоналу бару, і він вирішив з цього приводу висловитися. Невдовзі претензії бармену переросли у звинувачення з нецензурною лайкою і погрозами. Одна з жінок намагалась заспокоїти відвідувача і вмовляла його покинути будівлю, проте той наполягав на власній правоті.

Відомо, що чоловік перебував у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння. На фільмування на телефон іншими клієнтами бару він відреагував непристойним жестом, показавши на камеру середній палець.

На місце події викликали поліцію. Користувачі соцмереж знайшли профіль чоловіка у Facebook, у якому той поширював хвалебні новини про Володимира Путіна. Після розголосу конфлікту свою сторінку він видалив.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що мовний скандал розгорівся у Києві — місцеву жительку відмовилися приймати на роботу, мотивуючи це тим, що вона не розмовляє російською.