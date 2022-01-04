Син Єлизавети II за крок від вироку за секс-скандал - що відбувається, фото - BBC

https://racurs.ua/ua/n165271-syn-ielyzavety-ii-za-krok-vid-vyroku-u-spravi-pro-seksualne-nasylstvo-scho-vidbuvaietsya.html

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Суд Манхеттена ухвалив позов проти принца Ендрю. Сина королеви Єлизавети II звинувачують у сексуальному насильстві.

4 січня у федеральному суді Манхеттена продовжиться розгляд позову американки Вірджинії Джуффре (до заміжжя — Робертс) проти сина британської королеви Єлизавети II принца Ендрю, герцога Йоркського. Адвокати принца намагаються відхилити позов, а Джуффре стверджує, що її привезли до Великої Британії для сексуальної експлуатації та змусили займатися сексом з герцогом Йоркським без її згоди у будинку Гіслейн Максвелл. Її визнали винною у розбещенні малолітніх, повідомляє BBC.

Ендрю відкидає всі звинувачення на свою адресу. 3 січня суд Нью-Йорка оприлюднив позасудову угоду, укладену фінансистом Джеффрі Епштейном та Джуфре, яка звинуватила його в сексуальній експлуатації. Документ може бути ключовим під час розгляду позову Джуффре проти принца Ендрю.

У документі, який склали у 2009 році, йдеться про те, що Джуффре отримує 500 тис. дол. в обмін на припинення розгляду її позову проти Епштейна. Окремим пунктом у ньому значиться, що Джуффре відмовляється і від позовів щодо «потенційних відповідачів», із якими пов’язаний фінансист.

Представники принца вважають, що угода визнає позов Джуффре проти герцога Йоркського неправомірним. Адвокати Джуффре вважають, що угода не має відношення до її позову проти принца та взагалі до справи Епштейна.

Адвокати принца Ендрю також заявляють, що суд Нью-Йорка не має юрисдикції на тій підставі, що Джуффре проживає в Австралії.

Якщо клопотання адвокатів Ендрю про припинення розгляду відхилять, судові слухання відбудуться не раніше ніж у вересні 2022 року.

Історія питання

Позов Джуффре щодо принца Ендрю — цивільний. Федеральний суд Манхеттена ухвалив його до розгляду влітку минулого року. Джуффре стверджує, що 20 років тому, коли їй було 17, вона піддавалася сексуальній експлуатації з боку Епштейна та його подруги Максвелл.

За словами Джуффре, їй доводилося надавати сексуальні послуги і друзям Епштейна, серед яких були багаті бізнесмени, вчені та інші відомі та заможні люди. Джуффре стверджує, що з них був і герцог Йоркський. Через ці дії вона звинувачує принца в сексуальних домаганнях.

Принц Ендрю назвав спільне фото із Джуффре підробкою. Вона ж стверджує, що зустрічалася з принцом у Нью-Йорку і на Віргінських островах, де також зазнала домагань.

Наприкінці грудня колегія присяжних у нью-йоркському суді визнала подругу покійного Епштейна, британську світську левицю Гіслейн Максвелл винною у залученні неповнолітніх дівчаток у протизаконні сексуальні зв’язки.

60-річну Максвелла звинувачували в тому, що вона з 1994 по 2004 рік постачала дівчаток Епштейну, який займався сексуальними іграми з ними сам і пропонував їх своїм друзям. Тепер, після присяжних, Максвелл загрожує до 80 років в’язниці.

Сина королеви Єлизавети II можуть попросити припинити використовувати титул його високості, якщо він програє справу за позовом американки Вірджинії Джуффре, пише газета Times з посиланням на джерела.

Принц Ендрю — восьмий в черзі на британський престол. Його можуть також попросити припинити співпрацю з благодійними організаціями, що залишаються під його патронажем, і відправити в якусь форму «внутрішнього вигнання». Такі ідеї, як пише Times, обговорюють у Букінгемському палаці.

Як пише Times, при дворі обговорюють, як захистити монархію та репутацію королеви у разі програшу герцога Йоркського у суді.

Газета проводить аналогію з герцогом та герцогинею Сассекськими, яких після припинення королівських обов’язків не позбавили титулів, але попросили не використовувати їх.

Представник Букінгемського палацу назвав такі заяви безпідставними, відмовившись будь-що коментувати, доки триває судовий розгляд.

Джерела: BBC, Times