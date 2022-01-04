Туреччина вводить п’яту дозу вакцини від коронавірусу

Вакцина. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n165272-turechchyna-vvodyt-p-yatu-dozu-vakcyny-vid-koronavirusu.html

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Вакцинація проти коронавірусу в Туреччині триває — уряд країни дозволив робити п’яте щеплення тим, хто вже отримав чотири дози вакцини.

Зокрема, мова йде про дві дози китайської вакцини Sinovac і дві дози вакцини BioNTech. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я країни.

Особи, які отримали дві дози китайської вакцини Sinovac і дві дози вакцини BioNTech щонайменше три місяці тому, зможуть записатися на отримання п’ятої дози. Другу бустерну дозу вакцини можуть отримати «певні групи людей». Для отримання дози доступні вакцини Sinovac, BioNTech та турецька вакцина Turkovac.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що новий штам коронавірусу з’явився у Франції — його привіз мандрівник, який повернувся з Камеруну. Наразі вчені розпочали його вивчення.