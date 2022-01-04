Катастрофа літака МАУ – канадський суд хоче стягнути з Ірану 84 млн доларів

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Катастрофа літака МАУ була навмисною атакою Ірану, що забрала життя багатьох людей. Канадський суд зобов’язав Іран виплатити сім’ям шести людей, які загинули в катастрофі, компенсацію.

Родичі загиблих загалом повинні отримати 84 млн дол. Про це повідомило місцеве видання CBC.

Це рішення стало наслідком травневої ухвали верховного суду Онтаріо, який визнав катастрофу літака МАУ навмисним терористичним актом.

Кілька сімей, які втратили своїх близьких у цій катастрофі, подали цивільний позов проти Ірану, і 31 грудня суддя присудив їм багатомільйонну компенсацію.

Адвокат позивачів заявив, що його команда вимагатиме арештувати іранські активи в Канаді та за кордоном. За його словами, Іран має нафтові танкери, які можна використати для стягнення компенсацій.

Нагадаємо, 8 січня 2020 року «Боїнг» МАУ збили двома зенітними ракетами в іранському небі. 176 людей загинули, зокрема 167 пасажирів і 9 членів екіпажу (серед них — 55 громадян Канади та 30 постійних мешканців країни).

Після кількох днів заперечень в Ірані офіційно визнали провину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність.

У березні 2021 року іранський орган цивільної авіації оприлюднив остаточний звіт щодо збиття літака. Причиною фатального запуску була помилка оператора, який визначив літак як «ворожий об'єкт».

Київ відповів, що остаточний технічний звіт Ірану щодо причин аварії — це спроба приховати істинні причини катастрофи.

У квітні в Ірані заявили, що десятьом посадовим особам висунули звинувачення. Жодного імені чи посади не назвали. У МЗС на це відповіли, що Україна не прийматиме не підтверджену реальними доказами версію збиття літака МАУ.

Джерело: CBC