Хто винен у катастрофі літака МАУ – Генпрокуратура назвала імена. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n165428-hto-vynen-u-katastrofi-litaka-mau-genprokuratura-nazvala-imena.html

Ракурс

Катастрофа літака МАУ в Ірані досі залишається нерозслідуваною справою. В Офісі генпрокурора заявили, що їм відомі імена імовірних виконавців злочину.

Водночас Іран не надає належного сприяння в розслідуванні катастрофи. Про це заявив заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов у рубриці «Точка зору» на сайті «Радіо Свобода».

Україні слід активізувати власне розслідування і наполягати на міжнародній співпраці з країнами, що також потерпіли, — зазначив він.

Мамедов додав, що з різних джерел Україні відомі ймовірні виконавці злочину і зараз потрібно тільки перевірити причетність до злочину кожної з цих осіб.

У разі відмови Ірану визнати свою відповідальність та сплатити компенсації, Україна може звернутись до міжнародних органів. Зокрема, подати позов проти Ірану до Міжнародного суду ООН, — резюмував заступник генпрокурора.

Також він назвав імена осіб, про яких ідеться:

капітан Мехді Хосраві (Mehdi Khosravi, командир ТОР М-1);

перший лейтенант Мейсам Хейроллахі (Meysam Kheiro);

третій лейтенант Саєд Ахмад Мірі (Seyed Ahmad Miri, оператор);

перший лейтенант Магамад Маджід Еслам Дооста (Mohammad Majid Eslam Doost);

капітан Саджад Мохаммаді (Sajjad Mohammadi);

майор Хамед Мабхут (Hamed Mabhout);

бригадний генерал Алі Акбар Сейдун (Ali Akbar Seydoun);

другий бригадний генерал Ібрагім Сафа Кіа (Ibrahim Safaei Kia);

полковник Мостафа Фараті (Mostafa Farati).

Нагадаємо, 8 січня 2020 року «Боїнг» МАУ збили двома зенітними ракетами в іранському небі. 176 людей загинули, зокрема 167 пасажирів і 9 членів екіпажу (серед них — 55 громадян Канади та 30 постійних мешканців країни).

Після кількох днів заперечень в Ірані офіційно визнали провину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність.

У березні 2021 року іранський орган цивільної авіації оприлюднив остаточний звіт щодо збиття літака. Причиною фатального запуску була помилка оператора, який визначив літак як «ворожий об'єкт».

Київ відповів, що остаточний технічний звіт Ірану щодо причин аварії — це спроба приховати істинні причини катастрофи.

У квітні в Ірані заявили, що десятьом посадовим особам висунули звинувачення. Жодного імені чи посади не назвали. У МЗС на це відповіли, що Україна не прийматиме не підтверджену реальними доказами версію збиття літака МАУ.

6 січня 2022 року міжнародна група, до якої входять Україна, Швеція, Британія і Канада, виступила з заявою, в якій вказала, що Іран дав однозначну відповідь, відмовившись від переговорів. Іран досі не дав повних відповідей групі, другий рік ігнорує запити Генпрокуратури України та не називає імена, а також посади винних.

Джерело: «Радіо Свобода»