Наводнение в Украине – каким регионам угрожает опасность. Фото: ua.news

https://racurs.ua/n165430-navodnenie-v-ukraine-kakim-regionam-ugrojaet-opasnost.html

Ракурс

Погода в Украине остается опасной в отдельных регионах. 8 января в бассейнах нескольких украинских рек начал расти уровень воды, поэтому возникла угроза затоплений.

На реках Закарпатья — Латорица и Тиса — продолжится повышение уровня воды. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

8−9 января на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская области) ожидается возобновление подъемов уровней воды на 0,1−0,5 м, местами возможен начальный выход воды на пойму.

На реке Западный Буг возле города Каменка-Бугская (Львовская область) продолжится дальнейшее затопление поймы (1 уровень опасности, желтый).

Также синоптики предупреждают о снеголавинной опасности в высокогорье Карпат. Туристам советуют воздержаться от походов в горы.

По состоянию на 9.20 8 января на горе Поп Иван Черногорский облачно, ветер юго-западный, 7−9 м/с. Температура воздуха составляет 11° мороза.

«Ракурс» сообщал, что погода в Украине 8 января ожидается без существенных осадков. Лишь днем в Карпатах возможен небольшой снег.