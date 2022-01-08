Гібрид «Омікрону» та «Дельти» виявили на Кіпрі – що відомо. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n165438-gibryd-omikronu-ta-delty-vyyavyly-na-kipri-scho-vidomo.html

Ракурс

Коронавірус у світі активно поширюється та мутує. Тим часом на Кіпрі виявили новий варіант коронавірусу «Дельтакрон».

Новою мутацією, яка є гібридом уже відомих штамів «Дельта» та «Омікрон», заразилися 25 людей. Про це повідомляє телеканал Sigmalive.

«Дельтакрон» має генетичну основу штаму «Дельта», а від «Омікрону» новий штам взяв мутації, характерні тільки для цього варіанту коронавірусу.

Ми знайшли значну кількість мутацій, які були ідентифіковані лише в «Омікрона» — він відрізняється від інших штамів тим, що його геном налічує 30 різних мутацій. З них десять було ідентифіковано у згаданих зразках, — розповіли вчені.

За словами вірусологів, 11 із 25 хворих госпіталізували в лікарні. «Дельтакрон» частіше трапляється у пацієнтів, які лікуються в стаціонарі, ніж у тих, хто спостерігається амбулаторно.

Поки незрозуміло, чи буде новий варіант домінувати над раніше відомими штамами, але його може витіснити «Омікрон».

Нагадаємо, новий різновид коронавірусу — B.1.1.529 — уперше виявили у країнах Південної Африки в листопаді. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) провела екстрене обговорення і позначила штам «Омікрон» як варіант, що викликає побоювання.

За даними ВООЗ, цей штам виявили вже в понад 100 країнах. Також у грудні експерти заявили, що «Омікрон» поширюється швидше за своїх попередників, заражаючи вакцинованих і людей, які раніше вже перехворіли.

Штам коронавірусу «Дельта» вперше виявили в Індії у жовтні 2020 року, згодом він став домінуючим у світі. У перелік штамів SARS-CoV-2, що викликають занепокоєння, крім «Омікрону» та «Дельти», ВООЗ віднесла ще три варіанти.

Джерело: Sigmalive