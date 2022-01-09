Украинский самолет сбили в небе над Тегераном 8 января 2020 года, фото: IRNA

https://racurs.ua/n165440-sbitie-ukrainskogo-samoleta-nad-tegeranom-bylo-teraktom-danilov.html

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Сбитие украинского «Боинга» компании «Международные авиалинии Украины», произошедшее два года назад, 8 января 2020 года, в небе над Тегераном, было террористическим актом.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил об этом в интервью изданию «Голос Америки».

То, что произошло 8 января 2020 года, было террористическим актом, совершенным против гражданского самолета, — подчеркнул Данилов.

Данилов также выразил разочарование тем, что Иран отказался сотрудничать по расследованию и выплате компенсации за сбитый самолет. Секретарь СНБО подчеркивает, что до и после ракетных ударов Ирана в этот день власти страны разрешали другим гражданским самолетам взлетать.

У нас создалось впечатление, что они ждали именно наш самолет. Мы можем это предположить, — подчеркнул он.

Секретарь СНБО добавил, что те, кто якобы ожидал удара по самолету МАУ, вероятно, были иранскими чиновниками.

Видимо, это был приказ высшего руководства. Ни один оператор (систем противовоздушной обороны — ред.) не может принять такое решение самостоятельно, — подчеркнул он.



Самолет МАУ рейса PS752, следовавший в Киев, был сбит силами противовоздушной обороны Ирана утром 8 января 2020 года, вскоре после вылета из Тегерана. Все 176 человек, находившихся на борту самолета, погибли. Жертвами этой авиакатастрофы стали граждане шести стран — Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана и Великобритании.

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