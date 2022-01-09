Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: Минздрав

Меньше 3 тыс. случаев коронавируса зафиксировали в Украине за сутки (ИНФОГРАФИКА)

9 янв 2022, 08:58
999

В Украине за минувшие сутки, 8 января, выявили 2 тыс. 810 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, среди них 163 ребенка и 33 медработника.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Госпитализировали за сутки 840 человек, выздоровели — 2 тыс. 818 больных. От осложнений коронавируса в течение 8 января умерли 75 человек.

За сутки проведены 27 тыс. 75 тестирований на коронавирус.

Прививки от COVID-19 за сутки получили 26 тыс. 950 человек. Из них:

  • первую дозу получили 7 тыс. 18 человек;
  • вторую дозу получили 17 тыс. 425 человек;
  • дополнительную дозу получили 314 человек;
  • бустерную дозу получили 2 тыс. 193 человека.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

  • заболели 3 млн 702 тыс. 473 человека;
  • выздоровели 3 млн 511 тыс. 269 пациентов;
  • умерли 97 тыс. 239 больных;
  • привиты 14 млн 807 тыс. 336 человек (из них первую дозу получили 14 млн 807 тыс. 334 человека, две дозы — 13 млн 968 тыс. 123 человека, дополнительную дозу — 6 тыс. 101 человек, бустерную дозу — 18 тыс. 409 человек).


Коронавирус в Украине, инфографика: МОЗ

Напомним, в ВОЗ обеспокоены отношением к распространяющемуся в мире штамму «Омикрон».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров