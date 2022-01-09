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В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: Минздрав
Меньше 3 тыс. случаев коронавируса зафиксировали в Украине за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n165441-menshe-3-tys-sluchaev-koronavirusa-zafiksirovali-v-ukraine-za-sutki-infografika.htmlРакурс
В Украине за минувшие сутки, 8 января, выявили 2 тыс. 810 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, среди них 163 ребенка и 33 медработника.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Госпитализировали за сутки 840 человек, выздоровели — 2 тыс. 818 больных. От осложнений коронавируса в течение 8 января умерли 75 человек.
За сутки проведены 27 тыс. 75 тестирований на коронавирус.
Прививки от COVID-19 за сутки получили 26 тыс. 950 человек. Из них:
- первую дозу получили 7 тыс. 18 человек;
- вторую дозу получили 17 тыс. 425 человек;
- дополнительную дозу получили 314 человек;
- бустерную дозу получили 2 тыс. 193 человека.
За все время эпидемии коронавируса в Украине:
- заболели 3 млн 702 тыс. 473 человека;
- выздоровели 3 млн 511 тыс. 269 пациентов;
- умерли 97 тыс. 239 больных;
- привиты 14 млн 807 тыс. 336 человек (из них первую дозу получили 14 млн 807 тыс. 334 человека, две дозы — 13 млн 968 тыс. 123 человека, дополнительную дозу — 6 тыс. 101 человек, бустерную дозу — 18 тыс. 409 человек).
Напомним, в ВОЗ обеспокоены отношением к распространяющемуся в мире штамму «Омикрон».
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