Ліван залишився без електрики через акцію протесту проти перебоїв у постачанні

У Лівані вимкнули електроенергію, фото:

https://racurs.ua/ua/n165448-livan-zalyshyvsya-bez-elektryky-cherez-akciu-protestu-proty-pereboyiv-u-postachanni.html

Ракурс

Ліван повністю залишився без електроенергії.

Про це повідомляє видання Deutsche Welle з посиланням на повідомлення ліванської держкомпанії Electricite du Liban (EDL).

Зазначається, що компанії довелося повністю зупинити подачу електроенергії після того, як на розподільну станцію, розташовану в Арамуні (муніципалітет на північ від столиці країни міста Бейрута) спробували проникнути мітингувальники, щоб пошкодити наявну там техніку.

Акція була спрямована проти регулярних перебоїв у електропостачанні, — зазначає видання.

Ліван на тлі фінансово-економічної кризи вже понад шість місяців не в змозі забезпечити паливом електростанції, у зв’язку з чим майже практично всі мешканці країни залишаються без електропостачання до 20−22 години на день.

У жовтні 2021 року електроенергія в країні вже повністю зникала на добу. Тоді це було пов’язно із зупинкою на деяких час двох найбільших електростанцій країни — «Аль-Захрані» та «Дейр-Аммар».

Окрім проблем з електроенергією, жителі Лівану також страждають від дефіциту бензину, ліків та навіть питної води.

Нагадаємо, у 2019 році через аварію на електромережах північноафриканську країну Судан повністю відключили від енергопостачання.

Джерело: Deutsche Welle