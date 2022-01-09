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У Лівані вимкнули електроенергію, фото:

Ліван залишився без електрики через акцію протесту проти перебоїв у постачанні

9 січ 2022, 12:58
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Ліван повністю залишився без електроенергії.

Про це повідомляє видання Deutsche Welle з посиланням на повідомлення ліванської держкомпанії Electricite du Liban (EDL).

Зазначається, що компанії довелося повністю зупинити подачу електроенергії після того, як на розподільну станцію, розташовану в Арамуні (муніципалітет на північ від столиці країни міста Бейрута) спробували проникнути мітингувальники, щоб пошкодити наявну там техніку.

Акція була спрямована проти регулярних перебоїв у електропостачанні, — зазначає видання.

Ліван на тлі фінансово-економічної кризи вже понад шість місяців не в змозі забезпечити паливом електростанції, у зв’язку з чим майже практично всі мешканці країни залишаються без електропостачання до 20−22 години на день.

У жовтні 2021 року електроенергія в країні вже повністю зникала на добу. Тоді це було пов’язно із зупинкою на деяких час двох найбільших електростанцій країни — «Аль-Захрані» та «Дейр-Аммар».

Окрім проблем з електроенергією, жителі Лівану також страждають від дефіциту бензину, ліків та навіть питної води.


Нагадаємо, у 2019 році через аварію на електромережах північноафриканську країну Судан повністю відключили від енергопостачання.

Джерело: Deutsche Welle


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