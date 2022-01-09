В Ливане выключили электроэнергию, фото:

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Ливан полностью остался без электроэнергии.

Об этом сообщает издание Deutsche Welle со ссылкой на сообщение ливанской госкомпании Electricite du Liban (EDL).

Отмечается, что компании пришлось полностью остановить подачу электроэнергии после того, как на распределительную станцию, расположенную в Арамуне (муниципалитет к северу от столицы страны Бейрута) попытались проникнуть митингующие, чтобы повредить имеющуюся там технику.

Акция была направлена против регулярных перебоев в электроснабжении, — отмечает издание.

Ливан на фоне финансово-экономического кризиса уже более шести месяцев не в состоянии обеспечить топливом электростанции, в связи с чем почти практически все жители страны остаются без электроснабжения до 20−22 часов в день.

В октябре 2021 года электроэнергия в стране полностью исчезала на сутки. Тогда это было связано с остановкой на время двух крупнейших электростанций страны — «Аль-Захрани» и «Дейр-Аммар».

Кроме проблем с электроэнергией, жители Ливана также страдают от дефицита бензина, лекарств и даже питьевой воды.

Напомним, в 2019 году из-за аварии на электросетях североафриканскую страну Судан полностью отключили от энергоснабжения.

Источник: Deutsche Welle