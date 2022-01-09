8–10 млрд лет назад с Млечным Путем столкнулась карликовая галактика, фото: NASA

https://racurs.ua/n165447-kak-proizoshlo-poslednee-bolshoe-stolknovenie-nashey-galaktiki-ustanovili-uchenye.html

Ракурс

Млечный Путь в прошлом переживал столкновения с другими галактиками. Так, 8−10 млрд лет назад с Млечным Путем слилась карликовая галактика, оставившая после себя следы в движении и составе звезд (в частности в галактическом гало), известные как Gaia-Sausage-Enceladus (GSE).

Однако оставалось неизвестным, как именно этот процесс происходил — GSE столкнулась с нашей галактикой в лоб или вместо этого она вращалась вокруг галактики перед постепенным слиянием, и если да, то какой была эта орбита, сообщает издание Phys.org.

Астрономы изучили эти вопросы, с помощью набора математического моделирования в сочетании с известными данными о связанных с GSE звездами гало.

Было установлено, что GSE содержала около полумиллиарда звезд и не вращалась вокруг Млечного Пути, а приближалась к нему, двигаясь в ретроградном направлении (т. е. противоположном вращательному движению Галактики).

Исследователи также пришли к выводу, что примерно 50% нынешнего звездного гало Млечного Пути и около 20% его темной материи произошли от GSE.

Источник: Phys.org