В Бразилии скала упала на лодки с туристами, скриншот видео

https://racurs.ua/n165446-sem-pogibshih-na-turistov-v-brazilii-upala-skala-video.html

Ракурс

В Бразилии по меньшей мере семь человек погибли в результате падения части скалы в расположенном на востоке стране озере Фурнаш, еще 20 человек числятся пропавшими без вести.

Скала упала на три лодки, которые в тот момент проплывали под ней, сообщает телеканал CNN Brasil.

Пострадали не менее 32 человек. В районе, где произошел обвал, было около 70 туристов.

На месте трагедии проводится поисковая операция с участием водолазов и спасателей.

По словам местных спасателей, обрушившиеся на штат сильные дожди могут быть связаны с этим инцидентом и существует риск других аналогичных событий, поскольку дождевая вода продолжает проникать в скалы.

Местность, где произошел оползень, — каньон. То есть глубокая долина, окруженная скалами, образующими своеобразную природную стену. Спасатели рекомендуют избегать таких районов во время сильных осадков.

Отмечается, что падение этой скалы произошло нетипичным способом — вместо сползания скала упала вертикально, как домино.

Часть наверху, которая упала по перпендикулярной траектории, усилила повреждения, которые получили суда, — отмечают в местной спасательной службе.



Источник: CNN Brasil