У Бразилії скеля впала на човни з туристами, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n165446-semero-zagyblyh-na-turystiv-u-brazyliyi-vpala-skelya-video.html

Ракурс

У Бразилії щонайменше семеро осіб загинули в результаті падіння частини скелі в розташованому на сході країні озері Фурнаш, ще 20 людей вважаються зниклими безвісти.

Скеля впала на три човни, які в той момент пропливали під нею, повідомляє телеканал CNN Brasil.

Постраждали щонайменше 32 людини. Загалом у районі, де стався обвал, було близько 70 туристів.

Наразі на місці трагедії ведеться пошукова операція за участю водолазів та рятувальників.

За словами місцевих рятувальників, сильні дощі, які обрушилися на штат, можуть бути пов’язані з цим інцидентом й існує ризик інших аналогічних подій, оскільки дощова вода продовжує проникати в скелі.

Місцевість, де стався зсув, — каньйон. Тобто глибока долина, оточена скелями, які утворюють своєрідну природну стіну. Рятувальники рекомендують уникати таких районів під час сильних опадів.

Зазначається, що падіння цієї скелі відбулося в нетиповий спосіб — замість сповзання скеля впала вертикально, як доміно.

Частина нагорі, яка впала по перпендикулярній траєкторії, посилила пошкодження, які зазнали судна, — зазначають у місцевій рятувальній службі.



Джерело: CNN Brasil