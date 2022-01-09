В Украине ожидается ухудшение погоды, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n165445-gololed-i-nalipanie-snega-ukraincev-preduprejdaut-ob-uhudshenii-pogody.html

Ракурс

В Украине сегодня, 9 января, произойдет значительное ухудшение погодных условий, что может привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, в западных, северных, центральных и восточных областях сегодня ожидается гололед.

Кроме того, в ГСЧС предупреждают о значительном мокром снеге и налипании мокрого снега ночью в Карпатах, Ровенщине и Житомирщине, а утром и днем на Киевщине. Прирост снежного покрова составит 4−10 см (I уровень опасности, желтый).

Так, в Карпатах на горе Поп Иван Черногорский на 9.55 сегодняшнего дня наблюдалась облачная погода с западным ветром скоростью 5−6 м/с, видимость была ограничена до 30 м. Температура воздуха составляла -10°. Об этом сообщается на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в социальной сети Фейсбук.

Также сегодня и 10 января продолжится подъем уровня воды на реках бассейна Припяти. Он может достичь 0,1−0,3 м над уровнем, который наблюдался в 8.00 6 января.