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Ракурс
В Україні очікується погіршення погоди, фото: «Ракурс»

Ожеледиця та налипання снігу — українців попереджають про погіршення погоди

9 січ 2022, 11:07
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В Україні сьогодні, 9 січня, відбудеться значне погіршення погодних умов, що, зокрема, може призвести до порушення руху транспорту на дорогах та вулицях.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Так, у західних, північних, центральних та східних областях сьогодні очікується ожеледиця.

Крім того, у ДСНС попереджають про значний мокрий сніг та налипання мокрого снігу вночі в Карпатах, на Рівненщині та Житомирщині, а вранці та вдень на Київщині. Приріст снігового покриву становитиме 4−10 см (I рівень небезпечності, жовтий).

Так, у Карпатах на горі Піп Іван Чорногірський станом на 9.55 сьогоднішнього дня спостерігалася хмарна погода із західним вітром швидкістю 5−6 м/с, видимість була обмежена до 30 м. Температура повітря становила -10°. Про це повідомляється на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту в соціальній мережі Фейсбук.

Ситуація на горі Піп Іван Чорногірський вранці 9 січня, фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Також сьогодні та 10 січня у продовжиться підйом рівня води на рiчках басейну Прип’ятi. Він може сягнути 0,1−0,3 м над рiвнем, який спостерігався о 8.00 6 сiчня.


Мiсцями можливий вихiд води на заплаву, на рiчцi Горинь у створi поста Дубровиця з подальшим затопленням заплави (І рівень небезпеки — жовтий), — попереджають у ДСНС.

Джерело: Ракурс


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