Безпілотник окупантів «Орлан-10» перетнув лінію зіткнення на Луганщині

Безпілотник «Орлан-10, фото: Mil.ru

https://racurs.ua/ua/n165444-bezpilotnyk-okupantiv-orlan-10-peretnuv-liniu-zitknennya-na-luganschyni.html

Ракурс

Російсько-терористичні війська продовжують порушувати досягнуті домовленості про припинення вогню на Донбасі.

Впродовж минулої доби, 8 січня, з боку окупантів зафіксовані шість порушень, серед яких проліт через лінію зіткнення безпілотника — ймовірно «Орлан-10» (багатоцільовий безпілотник, який виробляють у Росії). Про це повідомляє прес-служба штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

Крім того, поблизу Станиці Луганської російські найманці скинули з безпілотника гранатометний постріл ВОГ-17 (осколкову гранату).

Також 8 січня були зафіксовані такі випадки порушення режиму припинення вогню окупантами:

у бік Пісків російські збройні формування відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів;

у напрямку Богданівки та Кримського окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї;

неподалік Новомихайлівки противник обстрілював позиції українських військ з мінометів калібру 82 мм, автоматичних та станкових протитанкових гранатометів.

Внаслідок дій ворога було поранено українського військовослужбовця. Військового госпіталізували, стан його здоров’я — задовільний.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли, — зазначають у штабі ООС.

Станом на 7.00 сьогоднішнього дня, 9 січня, порушень режиму припинення вогню з боку окупантів не зафіксовано.