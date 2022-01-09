Шведська принцеса вдруге підхопила коронавірус попри повний курс вакцинації

Кронпринцеса Вікторія (у центрі), фото: соціальні мережі

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Ракурс

Кронпринцеса Швеції Вікторія, спадкоємиця трону, вдруге отримала позитивний результат тесту на коронавірусну хворобу COVID-19.

Коронавірус в неї виявили лише через кілька днів після того, як король Швеції Карл XVI Густав та його дружина королева Сільвія також отримали позитивний результат тесту на COVID-19. Про це повідомляє агентство «Сіньхуа» з посиланням на прес-реліз Королівського двору Швеції.

Повністю вакцинована кронпринцеса має симптоми грипу, але окрім цього почувається добре. Розпочався процес відстеження її контактів, — зазначається в прес-релізі.

Принцеса та її родина наразі перебувають в ізоляції вдома.

Вперше Вікторія захворіла на COVID-19 у березні минулого року. Тоді коронавірус також виявили в її чоловіка принца Даніеля.

У Швеції швидко поширюється штам «Омікрон», який вже став домінуючим варіантом коронавірусу у країні, у зв’язку з чим фіксуються рекордні показники щодо захворюваності на COVID-19. Так, 5 січня в країні було підтверджено майже 24 тис. випадків захворювання на коронавірус.

86% населення віком від 12 років у Швеції отримали хоча б одну дозу вакцини, тоді як 82,2% були щеплені принаймні двічі, а 32,3% осіб у віці від 18 років отримали третю дозу.

Джерело: «Сіньхуа»