Шведська принцеса вдруге підхопила коронавірус попри повний курс вакцинації

Шведська принцеса вдруге підхопила коронавірус попри повний курс вакцинаціїhttps://racurs.ua/ua/n165443-shvedska-pryncesa-vdruge-pidhopyla-koronavirus-popry-povnyy-kurs-vakcynaciyi.htmlРакурс
Кронпринцеса Швеції Вікторія, спадкоємиця трону, вдруге отримала позитивний результат тесту на коронавірусну хворобу COVID-19.
Коронавірус в неї виявили лише через кілька днів після того, як король Швеції Карл XVI Густав та його дружина королева Сільвія також отримали позитивний результат тесту на COVID-19. Про це повідомляє агентство «Сіньхуа» з посиланням на прес-реліз Королівського двору Швеції.
Повністю вакцинована кронпринцеса має симптоми грипу, але окрім цього почувається добре. Розпочався процес відстеження її контактів, — зазначається в прес-релізі.
Принцеса та її родина наразі перебувають в ізоляції вдома.
Вперше Вікторія захворіла на COVID-19 у березні минулого року. Тоді коронавірус також виявили в її чоловіка принца Даніеля.
У Швеції швидко поширюється штам «Омікрон», який вже став домінуючим варіантом коронавірусу у країні, у зв’язку з чим фіксуються рекордні показники щодо захворюваності на COVID-19. Так, 5 січня в країні було підтверджено майже 24 тис. випадків захворювання на коронавірус.
86% населення віком від 12 років у Швеції отримали хоча б одну дозу вакцини, тоді як 82,2% були щеплені принаймні двічі, а 32,3% осіб у віці від 18 років отримали третю дозу.
Джерело: «Сіньхуа»