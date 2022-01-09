«Ексцентричну» екзопланету виявили німецькі учені

Учені виявили екзопланету TOI-2257 b з дуже нестандартною орбітою

https://racurs.ua/ua/n165442-ekscentrychnu-ekzoplanetu-vyyavyly-nimecki-ucheni.html

Ракурс

Міжнародна дослідницька група під керівництвом Бернського університету виявила розташовану за 188 світлових років від Землі екзопланету TOI-2257 b, близьку за розмірами до Нептуна, яка обертається навколо червоного карлика.

На відміну від багатьох відкритих раніше екзопланет, TOI-2257 b не має кругової концентричної орбіти. Більше того, це планета з найбільш ексцентричною орбітою, що обертається навколо холодної зірки, коли-небудь відкрита (з показником ексцентричності 0,5), повідомляє прес-служба Бернського університету.

Можливе пояснення цієї дивовижної орбіти полягає у тому, що далі у системі ховається гігантська планета, яка порушує орбіту TOI 2257 b, — зазначається в статті.

TOI-2257 b обертається довкола своє зірки за 35 днів і перебуває на відстані, на якій можлива рідка вода, а отже, можуть існувати умови, сприятливі для зародження життя.

Втім, хоча середня температура планети комфортна, через таку нестандартну орбіту вона коливається від -80° до +100°, залежно від того, де знаходиться планета на своїй орбіті — далеко від зірки або близько до неї.

Крім того, радіус TOI-2257 b (у 2,2 рази більший за земний) дозволяє припустити, що планета скоріше газоподібна, з високим атмосферним тиском, що не сприяє існуванню на ній життя.

Нагадаємо, нещодавно вчені виявили першу екзопланету за межами нашої галактики.