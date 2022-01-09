«Эксцентрическую» экзопланету обнаружили немецкие ученые

Ученые обнаружили экзопланету TOI-2257 b с очень нестандартной орбитой

https://racurs.ua/n165442-ekscentricheskuu-ekzoplanetu-obnarujili-nemeckie-uchenye.html

Ракурс

Международная исследовательская группа под руководством Бернского университета обнаружила расположенную в 188 световых годах от Земли экзопланету TOI-2257 b, близкую по размерам к Нептуну, которая вращается вокруг красного карлика.

В отличие от многих ранее открытых экзопланет, TOI-2257 b не имеет круговой концентрической орбиты. Более того, это планета с наиболее эксцентричной орбитой, вращающейся вокруг холодной звезды, когда-либо открытая (с показателем эксцентричности 0,5), сообщает пресс-служба Бернского университета.

Возможно объяснение этой удивительной орбиты в том, что дальше в системе скрывается гигантская планета, нарушающая орбиту TOI 2257 b, — отмечается в статье.

TOI-2257 b вращается вокруг своей звезды за 35 дней и находится на расстоянии, на котором возможна жидкая вода, следовательно, могут существовать условия, благоприятные для зарождения жизни.

Впрочем, хотя средняя температура планеты является комфортной, из-за такой нестандартной орбиты она колеблется от -80° до +100°, в зависимости от того, где находится планета на своей орбите — далеко от звезды или близко к ней.

Кроме того, радиус TOI-2257 b (в 2,2 раза больше земного) позволяет предположить, что планета скорее газообразная, с высоким атмосферным давлением, не способствующим существованию на ней жизни.

Напомним, что недавно ученые обнаружили первую экзопланету за пределами нашей галактики.