Кронпринцесса Виктория (в центре), фото: социальные сети

https://racurs.ua/n165443-shvedskaya-princessa-vo-vtoroy-raz-podhvatila-koronavirus.html

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Кронпринцесса Швеции Виктория, наследница трона, во второй раз получила положительный результат теста на коронавирусную болезнь COVID-19.

Коронавирус у нее обнаружили лишь спустя несколько дней после того, как король Швеции Карл XVI Густав и его супруга королева Сильвия также получили положительный результат теста на COVID-19. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на пресс-релиз Королевского двора Швеции.

Полностью вакцинированная кронпринцесса имеет симптомы гриппа, но кроме этого чувствует себя хорошо. Начался процесс отслеживания ее контактов, — отмечается в пресс-релизе.

Принцесса и ее семья находятся на изоляции дома.

Впервые Виктория заболела COVID-19 в марте прошлого года. Тогда коронавирус также обнаружили у ее мужа принца Даниэля.

В Швеции быстро распространяется штамм «Омикрон», уже ставший доминирующим вариантом коронавируса в стране, в связи с чем фиксируются рекордные показатели по заболеваемости COVID-19. Так, 5 января в стране были подтверждены почти 24 тыс. случаев заболевания коронавирусом.

86% населения в возрасте от 12 лет в Швеции получили хотя бы одну дозу вакцины, тогда как 82,2% были привиты по крайней мере дважды, а 32,3% в возрасте от 18 лет получили третью дозу.

Источник: «Синьхуа»