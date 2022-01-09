Беспилотник оккупантов «Орлан-10» пересек линию столкновения на Луганщине

Беспилотник «Орлан-10, фото: Mil.ru

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Российско-террористические войска продолжают нарушать достигнутые договоренности о прекращении огня в Донбассе.

За прошедшие сутки, 8 января, со стороны оккупантов зафиксированы шесть нарушений, среди которых пролет через линию столкновения беспилотника — вероятно «Орлан-10» (многоцелевой беспилотник, производимый в России). Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных Сил (ООС).

Кроме того, вблизи Станицы Луганской российские наемники сбросили с беспилотника гранатометный выстрел ВОГ-17 (осколучную гранату).

Также 8 января были зафиксированы следующие случаи нарушения режима прекращения огня оккупантами:

в сторону Песков русские вооруженные формирования открывали огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов;

в направлении Богдановки и Крымского оккупанты вели огонь из стрелкового оружия;

неподалеку от Новомихайловки противник обстреливал позиции украинских войск из минометов калибра 82 мм, автоматических и станковых противотанковых гранатометов.

В результате действий врага был ранен украинский военнослужащий. Военного госпитализировали, состояние его здоровья — удовлетворительное.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы, — отмечают в штабе ООС.

По состоянию на 7:00 сегодняшнего дня, 9 января, нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов не зафиксировано.