Дощі та мокрий сніг — погода в Україні 9 січня (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n165434-doschi-ta-mokryy-snig-pogoda-v-ukrayini-9-sichnya-karta.htmlРакурс
Погода в Україні в неділю, 9 січня, буде хмарною. У північних, центральних та західних областях прогнозується сніг, подекуди сніг з дощем.
У східних та південних регіонах країни очікується дощ, подекуди сніг з дощем. Вітер східний, південно-східний, 1−5 м/с, пориви до 13 м/с. Про це повідомляє Gismeteo.
Погода в Києві очікується похмура та зі снігом. Температура вночі буде 2−3° морозу, вдень складе 1° нижче нуля.
Погода у Львові прогнозується зі снігом та дощем. Стовпчики термометрів уночі покажуть 5−6° з позначкою мінус, вдень піднімуться до 2° тепла.
Погода в Харкові буде прохолодною та з опадами. Вночі прогнозується 4−5° морозу, вдень температура повітря складе 0°.
Погода в Одесі очікується похмура, прогнозується дощ та мокрий сніг. Стовпчики термометрів уночі покажуть 1−2° вище нуля, вдень піднімуться до 5° тепла.
Геомагнітна обстановка в Україні буде відносно спокійною, очікуються невеликі збурення.
Джерело: Gismeteo