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Дощі та мокрий сніг – погода в Україні 9 січня. Фото: Укрінформ

Дощі та мокрий сніг — погода в Україні 9 січня (КАРТА)

8 січ 2022, 18:15
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Погода в Україні в неділю, 9 січня, буде хмарною. У північних, центральних та західних областях прогнозується сніг, подекуди сніг з дощем.

У східних та південних регіонах країни очікується дощ, подекуди сніг з дощем. Вітер східний, південно-східний, 1−5 м/с, пориви до 13 м/с. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода в Києві очікується похмура та зі снігом. Температура вночі буде 2−3° морозу, вдень складе 1° нижче нуля.

Погода у Львові прогнозується зі снігом та дощем. Стовпчики термометрів уночі покажуть 5−6° з позначкою мінус, вдень піднімуться до 2° тепла.

Погода в Харкові буде прохолодною та з опадами. Вночі прогнозується 4−5° морозу, вдень температура повітря складе 0°.

Погода в Одесі очікується похмура, прогнозується дощ та мокрий сніг. Стовпчики термометрів уночі покажуть 1−2° вище нуля, вдень піднімуться до 5° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні буде відносно спокійною, очікуються невеликі збурення.


Джерело: Gismeteo

Джерело: Ракурс


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