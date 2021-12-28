Магнітні бури в січні. Фото:

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Магнітні бурі очікуються в січні 2022 року — прогнозують чотири хвилі космічної негоди.

Незначні геоудари очікуються 2, 9, 14, 19 та 25 січня. Серйозні магнітні бурі ймовірно будуть 11, 12, 15, 18, 20 та 21 числа. Про це повідомила Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця Фіан на власному сайті.

Перша магнітна буря 11 та 12 січня не принесе значних проблем зі здоров’ям. Експерти прогнозують, що геомагнітні коливання ці дні будуть слабкими, в межах трьох балів. Нескладна буря прогнозується й 15 січня. У метеозалежних людей Можливі головні болі, проблеми зі сном та психологічним станом. Сила магнітної бурі 18 січня 2022 року не перевищуватиме 3−4 балів. Лікарі рекомендують відмовитися від надмірних фізичних навантажень і слідкувати за своїм емоційним станом.

Більш потужні магнітні бурі прогнозуються 20−21 січня 2022 року. Експерти намагатимуться не планувати важливих та серйозних справ у ці дні, щоб не підірвати здоров’я.

Для того, щоб легше пережити магнітні бурі треба відмовитися від жирної, гострої, смаженої, солоної та копченої їжі. Також варто обмежити споживання солодкого і не переїдати. Під час геударів варто їсти помірну кількість їжі та надавати перевагу легким продуктам.

Нагадаємо, експерти обіцяли, що у вівторок, 28 грудня, геомагнітна обстановка в Україні буде неспокійною, бо очікується слабка магнітна буря.