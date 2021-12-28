Магнитные бури в январе. Фото:

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Ракурс

Магнитные бури ожидаются в январе 2022 года — прогнозируют четыре волны космической непогоды.

Незначительные геоудары ожидаются 2, 9, 14, 19 и 25 января. Серьезные магнитные бури вероятно будут 11, 12, 15, 18, 20 и 21 числа. Об этом сообщила Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Фиан на собственном сайте.

Первая магнитная буря 11 и 12 января не принесет значительных проблем со здоровьем. Эксперты прогнозируют, что геомагнитные колебания эти дни будут слабыми, в пределах трех баллов. Несложная буря прогнозируется и 15 января. У метеозависимых людей возможны головные боли, проблемы со сном и психологическим состоянием. Сила магнитной бури 18 января 2022 года не будет превышать 3−4 баллов. Врачи рекомендуют отказаться от чрезмерных физических нагрузок и следить за своим эмоциональным состоянием.

Более мощные магнитные бури прогнозируются 20−21 января 2022 года. Эксперты постараются не планировать важных и серьезных дел в эти дни, чтобы не подорвать здоровье.

Для того, чтобы легче пережить магнитные бури надо отказаться от жирной, острой, жареной, соленой и копченой пищи. Также стоит ограничить потребление сладкого и не переедать. Во время геударов стоит есть умеренное количество пищи и отдавать предпочтение легким продуктам.

Напомним, эксперты обещали, что во вторник, 28 декабря, геомагнитная обстановка в Украине будет неспокойной, так как ожидается слабая магнитная буря.