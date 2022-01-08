Дожди и мокрый снег – погода в Украине 9 января. Фото: Укринформ

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Погода в Украине в воскресенье, 9 января, будет облачной. В северных, центральных и западных областях прогнозируется снег, местами снег с дождем.

В восточных и южных регионах страны ожидается дождь, местами снег с дождем. Ветер восточный, юго-восточный 1−5 м/с, порывы до 13 м/с. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве ожидается пасмурная и со снегом. Температура ночью будет 2−3° мороза, днем ​​составит 1° ниже нуля.

Погода во Львове прогнозируется со снегом и дождем. Столбики термометров ночью покажут 5−6° с отметкой минус, днем ​​поднимутся до 2° тепла.

Погода в Харькове будет прохладной и с осадками. Ночью ожидается 4−5° мороза, днем ​​температура воздуха составит 0°.

Погода в Одессе ожидается пасмурная, прогнозируется дождь и мокрый снег. Столбики термометров ночью покажут 1−2° выше нуля, днем ​​поднимутся до 5° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине будет относительно спокойной, ожидаются небольшие возмущения.

Источник: Gismeteo