Як відбулося останнє велике зіткнення нашої галактики з іншою, встановили учені

8–10 млрд років тому з Чумацьким Шляхом зіткнулася карликова галактика, фото: NASA

https://racurs.ua/ua/n165447-yak-vidbulosya-ostannie-velyke-zitknennya-nashoyi-galaktyky-z-inshou-vstanovyly-ucheni.html

Ракурс

Чумацький Шлях у минулому переживав зіткнення з іншими галактиками. Так, 8−10 млрд років тому з Чумацьким Шляхом злилася карликова галактика, що залишило після себе сліди у рухові та складі зірок (зокрема у галактичному гало), відомі як Gaia-Sausage-Enceladus (GSE).

Проте залишалося невідомим, як саме цей процес відбувався — GSE зіткнулася з нашою галактикою в лоб, чи замість цього вона оберталася навколо галактики перед поступовим злиттям, і якщо так, то якою була ця орбіта, повідомляє видання Phys.org.

Астрономи вивчили ці питання, за допомогою набору математичного моделювання в поєднані з відомими даними про пов’язані з GSE зірки гало.

Було встановлено, що GSE містила близько півмільярда зірок і не оберталася навколо Чумацького Шляху, а наближалася до нього, рухаючись у ретроградному напрямку (тобто протилежному обертальному руху Галактики).

Дослідники також дійшли висновку, що приблизно 50% нинішнього зоряного гало Чумацького Шляху і близько 20% його темної матерії походять від GSE.

Джерело: Phys.org