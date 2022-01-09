В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Володимирець.City»

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Ракурс

Эпидемия коронавируса в Украине продолжается.

В Херсонской области ухудшилась эпидемическая ситуация, теперь она соответствует показателям «оранжевой» зоны. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные сегодня, 9 января, на сайте Министерства здравоохранения.

В области превышен показатель динамики уровня госпитализаций — он составляет 78,6% при максимально допустимом значении 50%.

В то же время показатель уровня заболеваемости составляет 65 при допустимом показателе 75 на 100 тыс. населения, а уровня госпитализаций — 26,9 при показателе 60 на 100 тыс. населения.

Показатели других областей не выходят за допустимые для «желтой» зоны нормы.

Напомним, за минувшие сутки, 8 января, в Украине обнаружили еще 2 тыс. 810 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.