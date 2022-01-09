Против России могут ввести сверхжесткие санкции, фото:

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США разрабатывают новые санкции, которые могут быть введены в отношении РФ в случае дальнейшего вторжения на украинскую территорию.

Таким образом, Россию могут внести в перечень стран, в отношении которых действуют жесткие санкции, который уже включает Кубу, Иран, КНДР и Сирию. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников.

Отмечается, что при введении этих санкций под запретом окажется экспорт в Россию электроники, в том числе и бытовой, программного обеспечения и технологий.

Из-за доминирования США в сфере высоких технологий, это будет означать строжайшее ограничение для России получать микроэлектронику и содержащие ее продукты, а также другое оборудование и программное обеспечение. В частности, санкции могут коснуться авиационной электроники, станков и даже смартфонов, игровых консолей, планшетов и телевизоров.

Такие санкции также могут быть направлены против критически важной российской промышленности, включая оборонный сектор и гражданскую авиацию, что ударит по высокотехнологичным амбициям России, таким как искусственный интеллект или квантовые вычисления, — отмечает издание.

По информации агентства Reuters, в случае введения таких санкций под запрет попадет не только электроника и программное обеспечение, произведенные непосредственно в США, но и продукция из других стран, при создании которой в значительной степени использовались американские технологии.

В то же время, по информации изданий, США и их союзники в Европе рассчитывают, что кризис удастся преодолеть, а Россия не приступит к военной операции.

Источник: Associated Press, Reuters