Блинкен. Фото: УП

https://racurs.ua/n165456-moskva-pristavila-orujie-k-golove-ukrainy-gosdep.html

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Соединенные Штаты Америки (США) не ожидают масштабного прорыва в переговорах с Российской Федерацией, поскольку Москва приставила оружие «к голове Украины» и не готова на компромисс.

НАТО при этом будет усиливаться в случае дальнейшей российской агрессии. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Мы ясно заявили, что продолжим поддержку Украины путем предоставления ей оборонительного военного оборудования, чтобы она могла защитить себя, — добавил Блинкен.



До этого он заявлял, что «планка успеха» в диалоге с Россией установлена низкая, так как добиться прогресса будет крайне трудно.

Напомним, ранее мы сообщали, что США разрабатывают новые санкции, которые могут быть введены в отношении РФ в случае дальнейшего вторжения на украинскую территорию. Таким образом, Россию могут внести в перечень стран, в отношении которых действуют жесткие санкции, который уже включает Кубу, Иран, КНДР и Сирию.