Детали переговоров США и России в Женеве сообщили в Госдепе. Фото: yamalnews

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Первый раунд переговоров США и России в Женеве состоялся в воскресенье, 9 января.

Соединенные Штаты на переговорах представлял заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, а страну-агрессор — заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Стороны обговорили двусторонние темы, которые будут обсуждаться в ходе внеочередной встречи в рамках диалога о стратегической стабильности (SSD) 10 января. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

Американская сторона подчеркнула, что США привержены международным принципам суверенитета, территориальной целостности и свободы суверенных наций выбирать свои собственные союзы. А прогресс с помощью дипломатии будет только приветствоваться Вашингтоном.

Также сообщалось, что Соединенные Штаты обсудят определенные двусторонние вопросы с Россией на SSD. При этом американцы отказываются обсуждать европейскую безопасность без европейских союзников и партнеров.

Кроме того, в Госдепе добавили, что обсуждение некоторых вопросов отложили до заседания Совета «Россия-НАТО» в Брюсселе 12 января и заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене 13 января.

Напомним, накануне переговоров госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне не ожидают масштабного прорыва в переговорах с Российской Федерацией, поскольку Москва приставила оружие «к голове Украины» и не готова идти на компромисс.