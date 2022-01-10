РФ и США провели переговоры в Женеве, фото: Flickr

https://racurs.ua/n165517-otkrytye-dveri-nato-sohranyatsya-ssha-otvergli-rossiyskoe-trebovanie-v-jeneve.html

Ракурс

В Женеве сегодня, 10 января, состоялась американо-российская встреча в рамках Диалога по стратегической стабильности.

В ходе переговоров делегация США отвергла любые возможности сворачивания политики открытых дверей НАТО для других стран, в том числе для Украины. Об этом по результатам встречи, длившейся почти восемь часов, заявила глава делегации США, первый заместитель госсекретаря Венди Шерман, сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что российская делегация, возглавляемая заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым, изложила требования России, представленные в прошлом месяце, включая запрет на дальнейшее расширение НАТО и остановку деятельности военного альянса в странах Центральной и Восточной Европы, вступивших в Альянс после 1997 года.

По словам Шерман, американская сторона «твердо» отвергают предложения, которые, по мнению Запада, «неприемлемы».

Мы не позволим никому свернуть политику открытых дверей НАТО, — заявила она, подчеркивая, что США не будут принимать решения за другие страны без их участия.

Шерман также подчеркнула, что ни одна страна не вправе силой изменять границы другого государства, сообщает издание «Голос Америки».

Она отметила, что США и Россия сходятся во мнении, что в ядерной войне не может быть победителей и что такая война никогда не должна быть развязана.

По словам Шермана, представители российской делегации заверили, что страна не планирует вторгаться в Украину, а сосредоточение войск РФ на границе вроде бы является частью обычных маневров. Со своей стороны, Шерман отметила, что Москва может доказать свое стремление к деэскалации, вернув войска к местам постоянного базирования.

Источник: Reuters, «Голос Америки»