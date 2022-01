В Лос-Анджелесе полиция спасла пилота небольшого самолета Cessna 172, разбившегося на железнодорожных путях за несколько минут до того, как по этому месту проехал пригородный поезд.

На видео, опубликованном местной полицией, можно увидеть, как полицейские вытаскивают окровавленного пилота из Cessna буквально за несколько секунд до того, как его самолет был уничтожен проезжающим поездом, сообщает CBS News.

Этот самолет разбился 9 января около 14.10 по местному времени, вскоре после взлета из аэропорта Уайтмэн в пригороде Лос-Анджелеса. Почти сразу на место инцидента прибыли полицейские — метка времени на камере офицера полиции показывает, как поезд разбивает самолет в 14.15.

В спасении пилота участвовали четверо полицейских.

Foothill Division Officers displayed heroism and quick action by saving the life of a pilot who made an emergency landing on the railroad tracks at San Fernando Rd. and Osborne St., just before an oncoming train collided with the aircraft. pic.twitter.com/DDxtGGIIMo