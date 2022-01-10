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В США раненого пилота самолета вытащили почти из-под поезда, скриншот видео

В США самолет разбился на путях — пилота спасли за мгновение до наезда поезда

10 янв 2022, 20:06
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В Лос-Анджелесе полиция спасла пилота небольшого самолета Cessna 172, разбившегося на железнодорожных путях за несколько минут до того, как по этому месту проехал пригородный поезд.

На видео, опубликованном местной полицией, можно увидеть, как полицейские вытаскивают окровавленного пилота из Cessna буквально за несколько секунд до того, как его самолет был уничтожен проезжающим поездом, сообщает CBS News.

Этот самолет разбился 9 января около 14.10 по местному времени, вскоре после взлета из аэропорта Уайтмэн в пригороде Лос-Анджелеса. Почти сразу на место инцидента прибыли полицейские — метка времени на камере офицера полиции показывает, как поезд разбивает самолет в 14.15.

В спасении пилота участвовали четверо полицейских.


Источник: CBS News


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