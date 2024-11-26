Советник Трампа требовал взятки от кандидатов на должности в Белом доме

https://racurs.ua/n201585-sovetnik-trampa-treboval-vzyatki-ot-kandidatov-na-doljnosti-v-belom-dome.html

Ракурс

Юридична команда Дональда Трампа підготувала доповідь, у якій йдеться про те, що Борис Епштейн, персональний радник і провідний юрист обраного президента США Дональда Трампа, намагався приховано отримувати вигоду як посередник у призначенні кандидатів на посади в наступній адміністрації.

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Один з головних радників новообраного президента Дональда Трампа просив потенційних кандидатів на посади в адміністрації щомісяця платити йому за консультації в обмін на те, що він буде відстоювати їх перед Трампом.

Трамп замовив звіт після того, як почув звинувачення в тому, що Епштейн вимагав гроші від потенційних кандидатів у члени Кабінету міністрів та інших осіб, сказали люди, які говорили на умовах анонімності, щоб описати внутрішній документ.

В огляді рекомендується припинити співпрацю Епштейна з Трампом і його близькість до нього, попереджаючи про скандал для Трампа і, можливо, кримінальні звинувачення для Епштейна.

WP проаналізувало доповідь юристів Трампа, яку нібито замовив він сам після того, як дізнався про дії Епштейна. Той вимагав гроші від Скотта Бессента, якого номінували на посаду міністра фінансів, та від неназваного оборонного підрядника.

У Бессента Епштейн просив спершу 30 тис. дол. щомісяця, а потім вкласти 10 млн дол. у баскетбольну лігу, щоб просунути його в команду Трампа — той відмовився. У підрядника Епштейн просив щомісяця 100 тис. дол., інакше погрожував його бізнесу.

Епштейн народився в росії та провів там дитинство. У команді Трампа він давно, а нещодавно, як писали медіа, пропонував себе на посаду спецпосланця з війни росії в Україні.

Співрозмовники видання називають радника президента «феєю добрих новин», оскільки той часто телефонує Трампу, щоб повідомити щось приємне.