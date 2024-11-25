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Украина получила ракеты ATACMS, фото: PICRYL

Украина может бить ракетами ATACMS по рф — Белый дом

25 ноя 2024, 22:16
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Президент США Джо Байден послабив обмеження на застосування Україною американських ракет більшої дальності по об'єктах вглибині рф.


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Про це сьогодні, 25 листопада, під час онлайн-брифінгу розповів радник Білого дому Джон Кірбі, повідомляє агентство «Укрінформ».

Зараз вони (ЗСУ — ред.) можуть використовувати ATACMS, щоби захистити себе в разі негайної потреби, — зазначив він. — І зараз, зрозуміло, це відбувається в районі Курська, в Курській області.

Кірбі публічно підтвердив, що позиція США в цьому питанні змінилася, й тепер українські військові можуть застосовувати ракети для ураження військових типів цілей. Водночас він відмовився від коментарів щодо застосування українськими силами цих ракет, порадивши ставити такі питання офіційному Києву.

Джерело: «Укрінформ»

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Источник: Ракурс


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