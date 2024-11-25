Сили оборони атакували низку важливих об’єктів у Брянській, Калузькій та Курській областях росії

https://racurs.ua/ua/n201543-syly-oborony-atakuvaly-nyzku-vajlyvyh-obiektiv-u-troh-oblastya-rf-ie-pidtverdjeni-vluchannya.html

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Сили оборони атакували низку важливих об'єктів у Брянській, Калузькій та Курській областях росії.

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Про це повідомив 25 листопада Генштаб.

Є підтвердження успішного ураження нафтобази в Калузькій області. Результати бойової роботи по інших об'єктах уточнюються.

Російські телеграм-канали пишуть, що в Курській області під ударом був військовий аеродром «Халіно». По ньому начебто били, зокрема, ракетами ATACMS. Повідомляється про двох поранених військових.

На цьому відео камера відеоспостереження фіксує прильоти ракет по аеродрому.

Сама авіабаза літаками майже не використовується, проте там нещодавно розгорнули інженерні роботи по будівництву ЖБУ, звідти постійно запускають шахеди і інші БПЛА, наприклад «Оріон». Авіабаза скоріш за все займає не останню роль у командуванні ГВ «Північ» та угрупування «Курськ» ВС рф.

ASTRA пише, що сім ракет ATACMS та 12 БпЛА атакували вночі Курську область.

Щонайменше одна ракета атакувала аеродром «Халіно», там поранення отримали 2 військовослужбовці, вони госпіталізовані. Російські блогери також пишуть про удари по аеродромах підльоту в Курській області.

Начальник українського Генштабу генерал-лейтенант Анатолій Баргилевич не підтверджує і не спростовує застосування ATACMS по території російської федерації, але стверджує, що «такі речі не анонсуються, ракети скажуть самі за себе», і що «ми будемо боротися всіма наявними силами і засобами, які є в розпорядженні ЗСУ, знищувати противника і на своїй території, і на території його, всіма силами, які є в нашому арсеналі».