У Лос-Анджелесі поліція врятувала пілота невеликого літака Cessna 172, який розбився на залізничний коліях за кілька хвилин до того, як цим місцем проїхав приміський потяг.

На відео, яке опублікувала місцева поліція, можна побачити, як поліцейські витягують закривавленого пілота з Cessna буквально за кілька секунд до того як його літак був знищений проїжджаючим потягом, повідомляє CBS News.

Цей літак розбився 9 січня близько 14.10 за місцевим часом, невдовзі після зльоту з аеропорту Вайтмен у передмісті Лос-Анджелеса. Майже відразу на місце інциденту прибули поліцейські — мітка часу на камері офіцера поліції показує, як потяг розбиває літак о 14.15.

У порятунку пілота брали участь четверо поліцейських.

Foothill Division Officers displayed heroism and quick action by saving the life of a pilot who made an emergency landing on the railroad tracks at San Fernando Rd. and Osborne St., just before an oncoming train collided with the aircraft. pic.twitter.com/DDxtGGIIMo