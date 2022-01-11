Сатирик Шендерович едет из России из-за иска повара Путина — спонсора ЧВК «Вагнер»

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Писатель-сатирик и публицист Виктор Шендерович заявил, что решил уехать из России из-за угрозы преследования по делу о клевете.

Заявление с просьбой возбудить против Шендеровича уголовное дело подала в московскую полицию компания «Конкорд» Евгения Пригожина — близкого к президенту России бизнесмена, имя которого связывают с частной военной компанией «Вагнер».

Шендерович написал на своей странице в Фейсбук, что опасается не столь возможного лишения свободы (срок по этой статье может составлять до пяти лет), сколько досудебных мер.

К сожалению, ст. 128.1 УК РФ предусматривает ограничение свободы на время следствия, и у меня почему-то нет особых оснований сомневаться в том, что эта норма применима, — пишет Шендерович.

Поэтому Шендерович «решил переждать снаружи путинское правосудие». Причины своего отъезда он объясняет следующим образом:

Пока этот Пригожин здесь элита, я, следовательно, продолжу выполнять функцию иностранного агента — снаружи от родины, но без намордника. Так и мне будет приятнее, и вам веселее.

При этом Шендерович обещает оставаться в эфире «Эхо Москвы», а также телекомпаний «Дождь», также включенных Минюстом в реестр так называемых «СМИ-иностранных агентов».

30 декабря прошлого года российский Минюст внес Шендеровича в реестр «физлиц, выполняющих функции СМИ — иностранных агентов».

Пригожин, уже выигравший дело о защите чести, достоинства и деловой репутации у «Эха Москвы» и Шендеровича (с радиостанции взыскан миллион рублей, с сатирика — 100 тыс.) решил продолжить борьбу, воспользовавшись уголовной статьей о клевете.

Суд в Петербурге уже признал не соответствующими действительности утверждение Шендеровича о том, что Пригожин спонсирует ЧВК «Вагнер» и является убийцей, теперь же юристы Пригожина хотят привлечь Шендеровича к уголовной ответственности за произнесение этих фраз.