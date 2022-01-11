Сатирик Шендерович їде з Росії через позов кухаря Путіна — спонсора ПВК «Вагнер»https://racurs.ua/ua/n165523-satyryk-shenderovych-yide-z-rosiyi-cherez-pozov-kuhara-putina-sponsora-pvk-vagner.htmlРакурс
Письменник-сатирик та публіцист Віктор Шендерович заявив, що вирішив виїхати з Росії через загрозу переслідування у справі про наклеп.
Заяву з проханням порушити проти Шендеровича кримінальну справу подала до московської поліції компанія «Конкорд» Євгена Пригожина — близького до президента Росії бізнесмена, ім’я якого пов’язують із приватною військовою компанією «Вагнер».
Шендерович написав на своїй сторінці у Фейсбук, що побоюється не так можливого позбавлення волі (згідно з російським законодавством, термін за цією статтею може становити до п’яти років), скільки досудових заходів.
На жаль, ст. 128.1 КК РФ передбачає обмеження волі на час слідства, і в мене чомусь немає особливих підстав сумніватися в тому, що ця норма може бути застосована, — пише Шендерович.
Тому Шендерович «вирішив перечекати зовні путінське правосуддя». Причини свого від’їзду він пояснює так:
Поки цей Пригожин тут еліта, я, отже, продовжу виконувати функцію іноземного агента — зовні від батьківщини, зате без намордника. Так і мені буде приємніше, і вам веселіше.
При цьому Шендерович обіцяє залишатися в ефірі «Ехо Москви», а також телекомпаній «Дощ», які також включені Мін’юстом до реєстру так званих «ЗМІ-іноземних агентів».
30 грудня минулого року російський Мін’юст вніс Шендеровича до реєстру «фізосіб, які виконують функції ЗМІ — іноземних агентів.
Пригожин, який уже виграв справу про захист честі, гідності та ділової репутації у «Еха Москви» та Шендеровича (з радіостанції стягнуто мільйон рублів, із сатирика — 100 тис.) вирішив продовжити боротьбу, скориставшись кримінальною статтею про наклеп.
Суд у Петербурзі вже визнав такими, що не відповідають дійсності твердження Шендеровича про те, що Пригожин спонсорує ПВК «Вагнер» і є вбивцею, тепер же юристи Пригожина хочуть притягнути Шендеровича до кримінальної відповідальності за виголошення цих фраз.
Звертаємо увагу, що всі журналісти, які дозволяють собі грубі, цинічні та недостовірні висловлювання щодо Євгена Вікторовича Пригожина, будуть притягуватися не лише до фінансової, а й до кримінальної відповідальності, — писала юридична служба компанії «Конкорд».