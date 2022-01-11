Російський сатирик Шендерович їде з РФ через позов спонсора ПВК "Вагнер"

https://racurs.ua/ua/n165523-satyryk-shenderovych-yide-z-rosiyi-cherez-pozov-kuhara-putina-sponsora-pvk-vagner.html

Ракурс

Письменник-сатирик та публіцист Віктор Шендерович заявив, що вирішив виїхати з Росії через загрозу переслідування у справі про наклеп.

Заяву з проханням порушити проти Шендеровича кримінальну справу подала до московської поліції компанія «Конкорд» Євгена Пригожина — близького до президента Росії бізнесмена, ім’я якого пов’язують із приватною військовою компанією «Вагнер».

Шендерович написав на своїй сторінці у Фейсбук, що побоюється не так можливого позбавлення волі (згідно з російським законодавством, термін за цією статтею може становити до п’яти років), скільки досудових заходів.

На жаль, ст. 128.1 КК РФ передбачає обмеження волі на час слідства, і в мене чомусь немає особливих підстав сумніватися в тому, що ця норма може бути застосована, — пише Шендерович.

Тому Шендерович «вирішив перечекати зовні путінське правосуддя». Причини свого від’їзду він пояснює так:

Поки цей Пригожин тут еліта, я, отже, продовжу виконувати функцію іноземного агента — зовні від батьківщини, зате без намордника. Так і мені буде приємніше, і вам веселіше.

При цьому Шендерович обіцяє залишатися в ефірі «Ехо Москви», а також телекомпаній «Дощ», які також включені Мін’юстом до реєстру так званих «ЗМІ-іноземних агентів».

30 грудня минулого року російський Мін’юст вніс Шендеровича до реєстру «фізосіб, які виконують функції ЗМІ — іноземних агентів.

Пригожин, який уже виграв справу про захист честі, гідності та ділової репутації у «Еха Москви» та Шендеровича (з радіостанції стягнуто мільйон рублів, із сатирика — 100 тис.) вирішив продовжити боротьбу, скориставшись кримінальною статтею про наклеп.

Суд у Петербурзі вже визнав такими, що не відповідають дійсності твердження Шендеровича про те, що Пригожин спонсорує ПВК «Вагнер» ​​і є вбивцею, тепер же юристи Пригожина хочуть притягнути Шендеровича до кримінальної відповідальності за виголошення цих фраз.