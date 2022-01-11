Помер президент Європарламенту Давід Сассолі, фото - DW

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Давид Сассолі, президент Європейського парламенту, помер уранці 11 січня у віці 65 років у італійській лікарні. Про це повідомив речник Сассолі Роберто Куільо.

Політика госпіталізували ще 26 грудня із «серйозним ускладненням через дисфункцію імунної системи».

Сассолі був депутатом Європарламенту з 2009 року, посаду президента Європарламенту обіймав з 2019 року.

Куільо написав у Твіттері, що Сассолі помер у ніч на 11 січня о 1.15.

Про дату та місце похорону буде повідомлено найближчим часом, — уточнив прес-секретар.

10 січня Куїльо оголосив, що глава Європарламенту, який лікувався в онкологічному центрі італійського міста Авіано, скасував усі заплановані за його участю офіційні заходи.

Це була вже друга його госпіталізація за останні півроку. Раніше Сасолі потрапив до лікарні 15 вересня через тяжку пневмонію. Її причиною не був коронавірус.

У грудні Сассолі заявив, що не висуватиме свою кандидатуру на переобрання до Європейського парламенту. Вибори його наступника на другу половину парламентського терміну призначили на 13 січня.

Сассолі — італійський журналіст і телеведучий, член Демократичної партії. Його обрали до Європарламенту у 2009 році. З 2014 до 2019 року він був віце-головою Європарламенту, а потім очолив його.

30 квітня 2021 року МЗС Росії ввело санкції проти Сассолі (йому закрито в’їзд до Росії) та кількох інших посадових осіб ЄС у відповідь на санкції, введені структурами Євросоюзу щодо Росії після отруєння Олексія Навального.

Сассолі захоплювався класичною музикою, історією Риму та садівництвом, яким займався у своєму заміському будинку в Сутрі. У нього залишилися дружина та дві дочки.