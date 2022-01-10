У Європі оголосили про нові обмеження на тлі COVID-хвилі

У світі триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n165521-u-ievropi-ogolosyly-pro-novi-obmejennya-na-tli-covid-hvyli.html

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Епідемія коронавірусу триває. На тлі нової хвилі захворюваності в низці країн Європи запроваджуються додаткові карантинні обмеження.

Так, в Італії сьогодні, 10 січня, набули чинності нові обмеження для громадян, які не вакцинувалися від коронавірусної хвороби COVID-19, повідомляє агентство ANSA.

Відтепер в Італії документ, який підтверджує щеплення або одужання після COVID-19, стане обов’язковим для відвідування низки громадських місць:

громадського транспорту (автобуси, потяги, літаки та кораблі);

закладів харчування;

готелів;

басейнів;

ярмарок;

лижних курортів тощо.

Раніше для відвідування громадських місць можна було також надавати негативний ПЛР-тест на коронавірус.

Контролюватимуть дотримання нових правил у громадському транспорті шляхом проведення вибіркових перевірок пасажирів.

Крім того, на тлі поширення нового більш заразного штаму коронавірусу «Омікрон» відсьогодні в Італії з п’яти до чотирьох місяців зменшено термін після завершення повного курсу вакцинації, через який можна отримати «бустерну» дозу вакцини. Проте, робити її відразу після завершення чотиримісячного періоду наразі не вимагають.

Також про посилення карантину оголосила влада Швеції, де в цій хвилі коронавірусу спостерігаються рекордні показники захворюваності.

Нові правила набудуть чинності з 12 січня, повідомляє видання The Local.

Вони, зокрема, передбачатимуть:

обмеження роботи барів та ресторанів до 23.00 за умов обмеження чисельності груп до восьми осіб, які сидітимуть на відстані принаймні метр один від одного і обслуговуватися лише за столиками;

публічні заходи в приміщеннях з кількістю учасників понад 20 осіб можуть проводитися лише в тому випадку, якщо всі сидять на своїх місцях та обмежені групами з восьми осіб, що сидять на відстані не менше метра один від одного;

публічні заходи з кількістю учасників понад 50 осіб додатково потребуватимуть наявності документів про вакцинацію від COVID-19.

Також влада закликала громадян повернутися до дистанційного формату роботи, проте університети наразі не примушуватимуть переходити на дистанційне навчання повний робочий день.

Варто додати, що в Польщі зафіксували перші випадки смерті від штаму «Омікрон».

У Малопольському воєводстві «Омікрон» призвів до смерті двох чоловіків віком 92 та 85 років. При цьому у них спостерігались супутні захворювання, повідомляє видання RMF.

Померлі не були вакцинованими. У МОЗ Польщі зазначають, що цих летальних випадків, ймовірно, можна було уникнути, якби жертви «Омікрону» пройшли курс щеплення проти COVID-19.

Джерело: ANSA, The Local, RMF