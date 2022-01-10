В Европе объявили о новых ограничениях на фоне COVID-волны

В мире продолжается эпидемия коронавируса

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Эпидемия коронавируса продолжается. На фоне новой волны заболеваемости в ряде стран Европы вводятся дополнительные карантинные ограничения.

Так, в Италии сегодня, 10 января, вступили в силу новые ограничения для граждан, не вакцинировавшихся от коронавирусной болезни COVID-19, сообщает агентство ANSA.

Отныне в Италии документ, подтверждающий прививку или выздоровление после COVID-19, станет обязательным для посещения ряда общественных мест:

общественного транспорта (автобусы, поезда, самолеты и корабли);

заведений питания;

гостиниц;

бассейнов;

ярмарок;

лыжных курортов и т. д.

Ранее для посещения общественных мест можно было также предоставлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

Контролировать соблюдение новых правил в общественном транспорте будут путем проведения выборочных проверок пассажиров.

Кроме того, на фоне распространения нового более заразного штамма коронавируса «Омикрон» с сегодняшнего дня в Италии с пяти до четырех месяцев уменьшен срок после завершения полного курса вакцинации, спустя который можно получить «бустерную» дозу вакцины. Однако делать ее сразу после завершения четырехмесячного периода пока не требуют.

Также об усилении карантина объявили власти Швеции, где в этой волне коронавируса наблюдаются рекордные показатели заболеваемости.

Новые правила вступят в силу с 12 января, сообщает The Local.

Они, в частности, будут предусматривать:

ограничение работы баров и ресторанов до 23.00 при условии ограничения численности групп до восьми человек, которые будут сидеть на расстоянии не менее метра друг от друга и обслуживаться только за столиками;

публичные мероприятия в помещениях с количеством участников свыше 20 человек могут проводиться только в том случае, если все сидят на своих местах и ограничены группами из восьми человек, сидящих на расстоянии не менее одного метра друг от друга;

публичные мероприятия с количеством участников более 50 человек будут дополнительно нуждаться в наличии документов о вакцинации от COVID-19.

Также власти призвали граждан вернуться к дистанционному формату работы, однако университеты пока не будут заставлять переходить на дистанционное обучение полный рабочий день.

Стоит добавить, что в Польше зафиксировали первые случаи смерти от штамма «Омикрон».

В Малопольском воеводстве «Омикрон» привел к смерти двух мужчин в возрасте 92 и 85 лет. При этом у них наблюдались сопутствующие болезни, сообщает издание RMF.

Умершие не были вакцинированы. В Минздраве Польши отмечают, что этих летальных исходов, вероятно, можно было избежать, если бы жертвы «Омикрона» прошли курс прививки против COVID-19.

Источник: ANSA, The Local, RMF