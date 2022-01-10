Сколько длится инкубационный период «Омикрона», рассказали ученые

https://racurs.ua/n165510-skolko-dlitsya-inkubacionnyy-period-omikrona-rasskazali-uchenye.html

Ракурс

«Омикрон», новый штамм коронавируса, находится в инкубационном периоде около трех дней с момента заражения.

Его продолжительность меньше, чем у оригинального штамма из Уханя или у «Дельты». Об этом заявили турецкие ученые, сообщает TRT Haber.

По информации ученых, инкубационный период штамма из Уханя составляет пять дней, у «Дельты» — четыре дня, а у «Омикрона» — три.

Исследование показало, что инкубационный период «Омикрона» составляет около 72 часов. Этого времени достаточно, чтобы у людей развились симптомы, они могли стать заразными, а тесты на COVID-19 были положительными. Такие же результаты опубликовали норвежские ученые, которые исследовали большую группу людей, заразившихся «Омикроном» на рождественской вечеринке в Осло. Они отметили, что пока неизвестно, как долго больные «Омикроном» остаются заразными.

Напомним, ранее мы сообщали, что штамм «Омикрон» похож по своим симптомам на острую респираторную вирусную инфекцию (ОРВИ). Доктор Клэр Стивс из Великобритании заявила, что вариант более заразен, чем ранее существовавшие мутации.

Источник: TRT Haber