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Ракурс
Владимир Зеленский, фото: zelenskiy_official

Зеленский поделился первым фото после отпуска — оно озадачило соцсети

10 янв 2022, 16:41
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Владимир Зеленский, президент Украины, сегодня, 10 января, в своем Instagram-аккаунте поделился фотоснимком из рабочего кабинета.

Понедельник. Утро. Банковая. Начинаем новую рабочую неделю в новом, 2022 году, — говорилось в подписи к фото.

На фото можно увидеть Зеленского, позирует в маске за рабочим столом.

В то же время, пользователи соцсетей заметили, что опубликованное фото, вероятно, было сделано не сегодня. Дело в том, что очень похожее фото иллюстрировало опубликованную на сайте Офиса президента 29 ноября 2021 года новость о проведении под председательством Зеленского селекторного совещания по ситуации с COVID-19.

Источник: «ЗеФакти»


Стоит добавить, что подобный фотоснимок иллюстрирует и новость о проведении Зеленским селекторного совещания, опубликованную сегодня на сайте Офиса президента.

Источник: Ракурс


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