Владимир Зеленский, фото: zelenskiy_official

https://racurs.ua/n165509-zelenskiy-podelilsya-pervym-foto-posle-otpuska-kotoroe-ozadachilo-socseti.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, сегодня, 10 января, в своем Instagram-аккаунте поделился фотоснимком из рабочего кабинета.

Понедельник. Утро. Банковая. Начинаем новую рабочую неделю в новом, 2022 году, — говорилось в подписи к фото.

На фото можно увидеть Зеленского, позирует в маске за рабочим столом.

В то же время, пользователи соцсетей заметили, что опубликованное фото, вероятно, было сделано не сегодня. Дело в том, что очень похожее фото иллюстрировало опубликованную на сайте Офиса президента 29 ноября 2021 года новость о проведении под председательством Зеленского селекторного совещания по ситуации с COVID-19.

Стоит добавить, что подобный фотоснимок иллюстрирует и новость о проведении Зеленским селекторного совещания, опубликованную сегодня на сайте Офиса президента.