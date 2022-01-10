Володимир Зеленський, фото: zelenskiy_official

https://racurs.ua/ua/n165509-zelenskyy-podilyvsya-pershym-foto-pislya-vidpustky-yake-spantelychylo-mereju.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, сьогодні, 10 січня, у своєму Instagram-акаунті поділився фотознімком з робочого кабінету.

Понеділок. Ранок. Банкова. Розпочинаємо новий робочий тиждень у новому, 2022 році, — йшлося в підписі до фото.

На фото можна побачити Зеленського, який позує у масці за робочим столом.

Водночас користувачі соцмереж помітили, що опубліковане фото, ймовірно, було зроблене не сьогодні. Річ у тім, що дуже схоже фото ілюструвало опубліковану на сайті Офісу президента 29 листопада 2021 року новину про проведення під головуванням Зеленського селекторної наради щодо ситуації з COVID-19.

Варто додати, що схожий фотознімок ілюструє і новину про проведення Зеленським селекторної наради, опубліковану сьогодні на сайті Офісу президента.