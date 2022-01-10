Країна працює, а влада відпочиває - в Порошенка вимагають екстрено скликати Раду

https://racurs.ua/ua/n165508-krayina-pracuie-a-vlada-vidpochyvaie-v-poroshenka-vymagaut-ekstreno-sklykaty-radu.html

Ракурс

Партія «Європейська солідарність» вимагає скликати позачергове засідання Верховної Ради.

Порядок денний засідання має відповідати реаліям і проблемам сьогоднішнього дня, заявив на брифінгу 10 січня співголова фракції «ЄС» Артур Герасимов.

В партії екс-президента Петра Порошенка, який до 17 січня перебуває за кордоном, звернулися з листом до голови парламенту, аби терміново скликати позачергове засідання Ради. В «Євросолідарності» хочуть зібрати 150 підписів народних депутатів, щоб провести засідання.

На ньому вимагають розглянути декілька питань, як от:

звіт президента України про стан оборони та зовнішньої політики держави в умовах загрози ескалації збройної агресії Росії;

звіт прем'єр-міністра України про заходи, що вживаються для подолання кризових явищ в економіці, зростання цін, зокрема, на енергоносії та житлово-комунальні послуги;

звіт міністра оборони України про стан забезпечення ЗСУ, в тому числі, паливно-мастильними матеріалами та виконання Державного оборонного замовлення на 2021- 2022 роки;

звіт міністра енергетики та вугільної промисловості України про стан енергетичної галузі в контексті проблем опалювального сезону та відключень тепла та електричної енергії в житлових будинках, а також імпорт електроенергії та вугілля з держави-агресора і Республіки Білорусь;

звіт міністра охорони здоров’я України про заходи, що вживаються з метою подолання кризових явищ в системі охорони здоров’я та мінімізації негативних наслідків епідемії ковід-19.

В партії Порошенка також вимагають збільшити вже з 1 січня 2022 року зарплати для контрактників ЗСУ, щоб вони були не меншими двократного розміру середньої заробітної плати.

Сподіваюся, що разом з фракцією «Європейська солідарність» це звернення буде підписане і всіма опозиційними силами і, я щиро сподіваюся, фракцією «Слуга народу». Звичайно, якщо вони сьогодні знаходяться в Україні, а не на курортах, — резюмував Герасимов.



З 10 до 14 січня 2022 року народні депутати працюють з виборцями. Наступне пленарне засідання парламенту відбудеться 25 січня.

Нагадаємо, що народні депутати продовжили свої зимові канікули — у січні 2022 року Рада збереться у сесійній залі тільки наприкінці місяця. 16 грудня Верховна Рада ухвалила постанову, яка змінила календарний план проведення шостої сесії парламенту дев’ятого скликання.