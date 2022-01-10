ПриватБанк. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n165507-dlya-viddanyh-kliientiv-pryvatbank-poperedyv-pro-mahinaciu-z-tysyacheu.html

Ракурс

«ПриватБанк» попередив клієнтів про нову шахрайську схему про «1000 гривень.

Наразі деяким клієнтам надходять особисті повідомлення начебто від імені банку, в яких зазначено текст на кшталт: «Дарим 1000 UAH своим преданным клиентам». Про це повідомила прес-служба банку.

Надалі, після переходу за посиланням, клієнти вводять персональні дані від свого акаунту «Приват24» на шахрайському фішинговому сайті, після чого шахраю отримують можливість списувати гроші з рахунків. У банку рекомендують клієнтам в жодному разі не реагувати на сумнівні СМС-повідомлення подарунки, ініційовані шахраями задля крадіжки логінів та паролів від «Приват24».

Там наголосили, що «ПриватБанк не розповсюджував таких СМС, чи повідомлень у месенджерах.

Наполегливо рекомендуємо при отриманні подібних СМС-повідомлень не переходити за посиланням, яке вказано у повідомленні, та якомога швидше звертатися до гарячої лінії «ПриватБанку» за додатковими роз’ясненнями, — розповіли у прес-службі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що тисячу Зеленського почали продавати на OLX ділки — платформа заявила, що видалятиме такі оголошення, оскільки вони не відповідають правилам платформи.