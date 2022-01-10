Бригади вакцинації для сіл готує МОЗ

https://racurs.ua/ua/n165506-brygady-dlya-vakcynaciyi-dlya-sil-gotuie-moz.html

Ракурс

Вакцинація від коронавірусу в Україні триває. Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) планує організувати роботу близько 800 мобільних бригад.

Вони будуть пересуватися по селах для забезпечення доступності щеплення для місцевого населення. Про це повідомили у прес-службі президента Володимира Зеленського.

На нараді в президента виступила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

За її словами, на КПВВ «Чонгар» та «Каланчак» працюють пункти тестування та щеплення, на КПВВ «Станиця Луганська» — тільки тестування.

Зеленський наголосив на необхідності організації можливості вакцинації на КПВВ «Станиця Луганська».

За даними МОЗ, за добу 9 січня 20 тис. 376 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 5 тис. 850 українців, другу дозу — 12 тис. 350 осіб.

Водночас додаткову дозу отримали 123 людини, бустерну дозу — 2 тис. 53 українці. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 млн 813 тис. 186 людей. Загалом проведено 28 млн 820 тис. 343 щеплення.

Протягом минулої доби в Україні виявили 1 тис. 969 нових хворих на коронавірус. У лікарні потрапили 1 тис. 64 особи, від ускладнень хвороби померли 86 українців. Водночас одужали 3 тис. 517 осіб.

Нагадаємо, що COVID-сертифікати діятимуть лише дев’ять місяців — таке рішення Україна запроваджує слідом за Євросоюзом. Відповідне рішення може бути ухвалено вже цього тижня.