https://racurs.ua/ua/n165492-termin-diyi-covid-sertyfikativ-skorotyat-moz.html

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COVID-сертифікати діятимуть лише дев’ять місяців — таке рішення Україна запроваджує слідом за Євросоюзом.

Відповідне рішення може бути ухвалено вже цього тижня. Про це повідомила заступник міністра охорони здоров’я Марія Карчевич в ефірі телеканалу «1+1».

В ЄС це рішення набере чинності 1 лютого — термін дії сертифікату складатиме 270 днів.

Як відомо, раніше в ЄС ухвалили рішення, що сертифікати про повну вакцинацію діятимуть дев’ять місяців. Щоб продовжити дію документа про вакцинацію, необхідно ввести бустерну дозу вакцини. З 6 січня Україна дозволила бустерну дозу вакцини для всіх, хто раніше вакцинувався проти COVID-19. Бустерні щеплення доступні всім українцям віком від 18 років незалежно від того, якою вакциною вони щепилися.

Бустерна доза вакцини має посилити ефективність вакцини та дати кращий захист від нового штаму коронавірусу «Омікрон». Для бустерної дози перевага віддаватиметься м-РНК-вакцинам — Moderna або Comirnaty від Pfizer, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина. Рекомендований період введення такої дози вакцини — від шести до дев’яти місяців після отримання другого щеплення від COVID-19.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українські COVID-сертифікати вакцинації від коронавірусу визнали ще шість країн світу, серед них три є популярними в туристів з нашої країни.